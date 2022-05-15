شنغهاي تعاود نشاطها التجاري تدريجيا بعد إغلاق استمر لأسابيع جراء كورونا

يبدأ المركز المالي والصناعي الصيني بمدينة شنغهاي الصينية اعتبارا من الغد إعادة فتح قطاع الأعمال مثل مراكز التسوق وصالونات تصفيف الشعر تدريجيا، بعد إغلاق صارم استمر أسابيع لمكافحة كورونا، وذلك حسب نائب رئيس بلدية المدينة.



وأظهرت بيانات نُشرت اليوم، وفقا لوكالة "رويترز"، تراجع الإصابات المؤكدة المصحوبة بأعراض في المركز المالي الصيني إلى 166 مقارنة بـ 194 في اليوم السابق، كما لم يتم تسجيل أي إصابات خارج مناطق الحجر الصحي بعد تسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق.



كان قد تم إغلاق مدينة شنغهاي، والتي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، لأكثر من ستة أسابيع مع تصديها لتفشي فيروس كورونا.