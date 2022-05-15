الدخل الصافي لشركة أرامكو يسجل 39.5 مليار دولار خلال الربع الأول

سجلت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) زيادة نسبتها 82% على أساس سنوي في صافي الدخل خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إلى 148.0 مليار ريال (39.5 مليار دولار).



وأعلنت الشركة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2022، من المقرر دفعها في الربع الثاني، كما أقرّت توزيع سهم منحة واحد مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة.



وحققت الشركة صافي دخل ربع سنوي قياسي بزيادة بنسبة 82%، من 81.4 مليار ريال (21.7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021 إلى 148.0 مليار ريال (39.5 مليار دولار ) في الربع الأول من العام الحالي، وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.



وبلغت التدفقات النقدية للشركة من الأنشطة التشغيلية 143.0 مليار ريال (38.2 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي في مقابل 99.3 مليار ريال (26.5 مليار دولار ) في الربع الأول من عام 2021، كما شهدت التدفقات النقدية الحرة زيادة نسبتها 68% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 114.9 مليار ريال سعودي (30.6 مليار دولار ).