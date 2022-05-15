صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق الشركة السعودية للقهوة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأحد إطلاق الشركة السعودية للقهوة "بهدف تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة".

وقال الصندوق في بيان بموقعه على الإنترنت إن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.2 مليار ريال، بما يعادل نحو 320 مليون دولار، على مدى عشر سنوات في قطاع القهوة في المملكة والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبن السعودي من 300 إلى 2500 طن سنويًا.

وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بتأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة وإطلاق برامج تدريب لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين تعزيزا لجهود الصندوق في استحداث الفرص للشركات الصغيرة والناشئة.

وقال الصندوق إن إطلاق الشركة يأتي تماشيا مع استراتيجية الصندوق التي تركز على تطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة، من ضمنها قطاع الأغذية والزراعة.