صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق الشركة السعودية للقهوة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأحد إطلاق الشركة السعودية للقهوة "بهدف تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة".

وقال الصندوق في بيان بموقعه على الإنترنت إن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.2 مليار ريال، بما يعادل نحو 320 مليون دولار، على مدى عشر سنوات في قطاع القهوة في المملكة والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبن السعودي من 300 إلى 2500 طن سنويًا.

وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بتأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة وإطلاق برامج تدريب لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين تعزيزا لجهود الصندوق في استحداث الفرص للشركات الصغيرة والناشئة.

وقال الصندوق إن إطلاق الشركة يأتي تماشيا مع استراتيجية الصندوق التي تركز على تطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة، من ضمنها قطاع الأغذية والزراعة.

Advertisements

الأكثر قراءة

على رأسهم كهربا.. إيهاب جلال يختار 5 محترفين ناريين لمباراتي غينيا وإثيوبيا

هل تُكلل صفقة "موراتا – جريزمان" بالنجاح ؟

٨ قرارات لمجلس إدارة الأهلي بخصوص ملعب نهائي دوري الأبطال

ديبالا مطلوب في الدوري الإنجليزي

موسيماني يستقر على قطع إعارة نجم الأهلي الموسم المقبل

بهذه الكلمات.. أحلام تتمنى الشفاء لأنغام

أحمد موسى: الرئيس السيسي ينسف كل أخطاء الماضي من تعقيدات وبيروقراطية (فيديو)

خبير عسكري يمني لـ "الفجر": التفجير الإرهابي بعدن اليوم يفرض على السلطات رفع درجة اليقظة الأمنية