السعودية تُسجل أعلى فائض للميزانية في أكثر من 6 سنوات خلال الربع الأول

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد 15 أيار مايو عن تقرير الربع الأول للميزانية العامة والذي أظهر تسجيل أعلى فائض في أكثر من 6 سنوات بقيمة 57.5 مليار ريال.



ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة، بلغت الإيرادات مستوى 277.95 مليار ريال، أما المصروفات فسجلت مستوى 220.46 مليار ريال.

كما ذكر البيان أن الإيرادات النفطية بلغت مستوى 183.69 مليار ريال أي بارتفاع 58% عن نفس مستويات 2021.

أما الإيرادات غير النفطية فوصلت إلى 94.26 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 7%.