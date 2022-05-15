عميد آثار الفيوم يشارك في وفد التميز للشراكة المصرية الألمانية من أجل التطوير

شارك الأستاذ الدكتور عاطف منصور محمد رمضان، عميد كلية الآثار جامعة الفيوم في وفد التميز للشراكة المصرية الألمانية من أجل التطوير؛ وذلك في زيارة ألمانيا خلال الفترة من 8 إلى 14مايو 2022م، حيث تضمنت الزيارة لقاء نائب رئيس جامعة ماربورغ لشئون الطلاب، والأستاذ الدكتور ألبرت فوس، رئيس قسم الدراسات العربية بالجامعة ومدير مشروع التراث الثقافي في الفضاء السيبراني، والدكتورة هالة غنيم المنسق الدولي العام للمشروع، وذلك لبحث إنشاء برامج مشتركة في مرحلة البكالوريوس والماجستير في مجال رقمنة الآثار والتراث وكذا التعاون العلمي المشترك بين جامعة الفيوم وجامعة ماربورغ بالمانيا.

وخلال ذلك تمت زيارة العديد من المكتبات والمتاحف والمؤسسات العلمية في كلا من ماربورغ وجوتا وهلا ولايبزج وبرلين للتعرف على المشروع القومي الألماني لرقمنة التراث.

وقد تم في ختام الزيارة عقد مؤتمر عن نتائج الزيارة بالسفارة المصرية في برلين، حيث ألقى أ.د عاطف منصور كلمة كلية الآثار جامعة الفيوم، وتم خلال ذلك أيضًا لقاء مع السفير المصري في ألمانيا خالد جلال عبدالحميد، وذلك لدفع مجالات الشراكة العلمية بين مصر وألمانيا.

خالص الشكر والتقدير للسفير المصري وكل العاملين بالسفارة المصرية في برلين علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وكل الشكر والتقدير للوفد المصري المرافق الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والأستاذ الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور أحمد الشوكي وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس.

وكل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور ألبرت فوس، والدكتورة هالة غنيم على الجهد الكبير والتنظيم الرائع للزيارة العلمية للوفد المصري.

جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

جانب من المشاركة