ايران تدرس تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تدرس ايران إمكانية تصدير انتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النفط الأحد، على خلفية ارتفاع أسعار موارد الطاقة جراء الحرب في اوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن نائب وزير النفط الايراني مجيد تشغني قوله إن "ايران تدرس هذا الأمر لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بعد".

وأضاف أن "ايران تسعى دائما لتطوير دبلوماسية الطاقة وتوسيع السوق".

وعلى الرغم من امتلاك ايران أحد أكبر احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، الا أن هذا القطاع تعرض لعقوبات أميركية مشددة أعيد فرضها عام 2018 عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015.
 

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