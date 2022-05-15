إزاي تحمي نفسك من فخ النصب بإعلانات العمل من المنزل

خلال الفترة الأخيرة الماضية، انتشرت العديد من طرق النصب على مستخدمي شبكة الإنترنت، خاصة الراغبين في البحث عن فرص عمل، وذلك من خلال إرسال إعلانات توفير فرص عمل لهم من المنزل مقابل الحصول على أموال طائلة، الأمر الذي يعرضهم لاختراق الحساب الخاص بهم وحواسبهم الشخصية.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، طرق حماية الحساب الشخصي وتجنب الوقوع في فخ نصب إعلانات العمل من المنزل والحصول على مبالغ مالية كبيرة كراتب يومي أو اسبوعي أو شهري، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

إزاي يقع المستخدم في فخ نصب إعلانات العمل من المنزل؟

توجد الكثير من الإعلانات التي تعد المستخدمين بدخل ثابت مقابل عمل ضئيل مثل السير في إجراءات الدعاوى الطبية، أو وضع البريد في الأظرف أو أعمال التجميع اليدوية أو أي وظائف أخرى، وتستخدم هذه الإعلانات عبارات جذابة متشابهة مثل «احصل على المال السريع، أو أقل عمل مطلوب منك، أو لا توجد مخاطر»، وغيرها من مميزات العمل من المنزل إذا كان هذا النوع من العمل مناسبًا لك.

ولن توضح تلك الإعلانات أن المستخدم قد يضطر للعمل لساعات طويلة دون أجر، أو أن هناك تكاليف ستضطر لتحملها مثل نشر إعلانات في الصحف أو نسخ أوراق أو شراء توريدات أو برامج حاسب آلي أو معدات لأداء الوظيفة. وبعد أن يضحي المستخدم بوقته قد يرفض المعلنون سداد مستحقات المستخدم بحجة أن أداءه لا يرقى لمقاييس الجودة التي يلتزمون بها.

إزاي تحمي نفسك من فخ نصب إعلانات العمل من المنزل؟

- ينبغي على الجهات التي تعلن عن فرص العمل من المنزل أن تخبر المستخدم كتابة بما يستلزمه البرنامج الذي يروجونه، وقبل أن يدفع المستخدم أي أموال، يجب أن يعرف المهام التي سيطلب منه أداءها.

- يجب ان يكون المستخدم على علم بكيفية الحصول على مستحقاته المالية، سواء كان ذلك في صورة راتب أو عمولة.

- يجب أن يكون المستخدم على دراية بهوية الشخص الذي سيدفع له أموال، ومتى ستحصل على أول شيك بمستحقاته.

- يجب أن يكون على دراية أيضا بالتكلفة الإجمالية للبرنامج، بما في ذلك التوريدات والمعدات ورسوم العضوية، وما الذي سيحصل عليه مقابل المال الذي سوف ينفقه.

- يجب أن يتم التحقق من تلك المعلومات من الأشخاص الذي يؤدون هذه الوظائف الآن.

- يجب أن يتخذ المستخدم حذره من المأجورين، وهم الأشخاص الذي يحصلون على الأموال مقابل أن يكذبوا ويسوقوا له أسبابًا كثيرة لإقناعه بأن تنفق أمواله على الوظيفة.

- محاولة الحصول على المشورة القانونية من محامي أو محاسب أو مستشار مالي أو أي خبير إذا كان في حاجة لذلك.

- يجب أن يستعلم عن الشركة من جمعية حماية المستهلك المحلية في منطقته أو من وكيل النيابة أو من مكتب تحسين الأعمال.