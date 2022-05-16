أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16-5-2022.. البانيه بـ80 جنيها

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت، بعد وصولها لمستوى 46 جنيها للمستهلك، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم

الدواجن البلدى: بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو: بين 42-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 42- 43 جنيهًا للكيلو

البانيه: بين 80 - 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي: 60 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء: بين 31 و32 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيهات

كتكوت ساسو: 5.75_6 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين



وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-56 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين 51-52 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي بين 58-60 جنيها.



أسعار البط اليوم



أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.