جهاز بدر يستأنف تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز للحاجزين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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يستأنف جهاز تنمية مدينة بدر اليوم الاثنين، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمنطقة الشمالية ( شمال الحيين السادس والسابع ) بمدينة بدر، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.

وأوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحضور للاستلام يكون شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة عن قطعة الأرض.

وقال المهندس عمار مندور، إنه سيتم تسلي القطع من 501: 525، اليوم الإثنين 16/5/2022، والقطع من 526: 550، يوم الثلاثاء 17/5/2022، والقطع من 551: 575، يوم الأربعاء 18/5/2022، والقطع من 576: 600، يوم الأحد 22/5/2022، والقطع من 601: 625، يوم الإثنين 23/5/2022، والقطع من 626: 650، يوم الثلاثاء 24/5/2022، والقطع من 651: 675، يوم الأربعاء 25/5/2022، والقطع من 676: 700، يوم الأحد 29/5/2022، والقطع من 701: 720، يوم الإثنين 30/5/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 31/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

 

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