تعرف علي أهم البرامج الدراسية الجديدة بجامعة بنها الأهلية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول الزيارة التفقدية التي قام بها برفقة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، لمتابعة الأعمال الإنشائية بمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

وتابع نائب الوزير لشئون الجامعات ورئيس جامعة بنها انتظام سير الأعمال الإنشائية بجامعة بنها الأهلية، وكذلك التعرف على نسب إنجاز المشروع والزيادة في معدلات الأداء حيث بلغت نسبة التنفيذ في المشروع 70 %، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية.

وأشاد نائب الوزير ورئيس الجامعة، بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة، وبمعدلات غير مسبوقة في جامعة بنها الأهلية، موجهين الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية التي تعمل في مشروع إنشاء الجامعة الأهلية، وتلتزم بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا وتضم عدة مبان منها إدارة الجامعة، و6 أبنية أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبي، 2 هندسي، 1 علوم إنسانية واجتماعية)، و2 مبنى للورش، ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، وتضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والمعينات التكنولوجية ومكاتب إدارية.

وتقدم جامعة بنها الأهلية في مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة ومُميزة وهي

1- القطاع الطبي، وتضم برامج المعلوماتية الطبية الحيوي وطب وجراحة الفم والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتكنولوجيا المختبرات الطبية والتصوير الطبي.

2- القطاع الهندسي، ويضم برامج هندسة البناء وتنسيق حدائق معمارية وإدارة البناء المستدام والمباني الخضراء وتخطيط المدن والأماكن العامة وتطوير البرامج والتطبيقات وهندسة الميكاترونكس والأتمتة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وهندسة نظم الاتصالات والهندسة الطبية واللغويات الحاسوبية والواقع الافتراضي والمعزز وبرنامج هندسة التصنيع / إدارة الإنتاج والإسكان والتنمية الحضرية وإدارة المشروعات وعلم تحليل البيانات.

3- قطاع العلوم الإنسانية، يضم برامج تطوير الأعمال والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية والاقتصاد الحسابي وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية والعملات الرقمية.

شهد الجولة التفقدية، الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لجامعة بنها، وأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.