التفاصيل الكاملة لتقييم الصف الرابع الابتدائي

أخبار مصر
طارق شوقي
طارق شوقي
Advertisements

يبحث العديد من أولياء أكور طلاب الصف الرابع الابتدائي عن البطاقة الخاصة بتقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي.

 

وتعتبر بطاقة تقييم الصف الرابع لإخطار ولي الأمر للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حسب القرار الوزاري ١٣٣.

ينشر “الفجر ” تفاصيل بطاقة التقييم الخاصة بالصف الرابع الابتدائي علمًا بأن الدرجة هى قسمة مجموع الترمين على اثنين والظهير والمراجع في المدرسة هو شيت الكنترول الخاص بالصف الرابع الترمين، ولا يوجد مجموع كلي للمواد ولا يوجد  ترتيب أوائل طلبه وكل مادة لها درجة وتقدير باللون ويكتب في خانة الحالة ناجح بجميع المواد ومنقول للصف الخامس وفي حالة وجود لون أحمر في مادة يكتب له (دور ثان) في مادة.

امتحانات رابعة امتحانات رابعة ابتدائى

مواد متعلقة

"أمهات مصر" يرصد سير امتحانات رابعة ابتدائي وباقي صفوف النقل
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موقف محمد صلاح من المشاركة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

السبب وراء تأخر برشلونة في الإعلان عن صفقته الجديدة

صحيفة إسبانية تكشف عن قرار مبابي المنتظر

شوبير يفجر مفاجأة بشأن هوية حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا

إيقاف 6 أشهر.. عقوبات نارية على المصري البورسعيدي بسبب واقعة نهضة بركان بالكونفدرالية

السيطرة على حريق اندلع داخل بنك CIB.. والمعاينة تكشف عن سبب نشوبه

تفاصيل جديدة حول قرارات الأهلي لمواجهة الكاف

بنك الاستثمار الأوروبي في ضيافة المتحف القومي للحضارة المصرية