التفاصيل الكاملة لتقييم الصف الرابع الابتدائي

يبحث العديد من أولياء أكور طلاب الصف الرابع الابتدائي عن البطاقة الخاصة بتقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي.

وتعتبر بطاقة تقييم الصف الرابع لإخطار ولي الأمر للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حسب القرار الوزاري ١٣٣.

ينشر “الفجر ” تفاصيل بطاقة التقييم الخاصة بالصف الرابع الابتدائي علمًا بأن الدرجة هى قسمة مجموع الترمين على اثنين والظهير والمراجع في المدرسة هو شيت الكنترول الخاص بالصف الرابع الترمين، ولا يوجد مجموع كلي للمواد ولا يوجد ترتيب أوائل طلبه وكل مادة لها درجة وتقدير باللون ويكتب في خانة الحالة ناجح بجميع المواد ومنقول للصف الخامس وفي حالة وجود لون أحمر في مادة يكتب له (دور ثان) في مادة.