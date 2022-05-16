الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة

حرصا من بوبة “الفجر” الإلكترونية على نشر كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس على مدار اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نقدم لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم.. بيان الأرصاد

وأصدرت الأرصاد الجوية بيانا تفاصيليا يكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 16-5-2022، حيث يسود طقس مائل للحرارة بجميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم.. القاهرة والوجه البحري

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود البلاد طقس مائل للحرارة في النهار وخاصة على القاهرة الكبرى والوجة البحري.

حالة الطقس اليوم.. السواحل الشمالية

وكشفت الأرصاد الجوية عن طقس السواحل الشمالية، معلنة أنه يسود طقس معتدل ومائل للبرودة في الليل، أما جنوب سيناء فيسودها طقس حار نهارا.

حالة الطقس اليوم.. جنوب البلاد

وعن حالة الطقس في جنوب البلاد فيكون حار في النهار ومعتدل في الليل، كما توقعت تعرض البلاد لنشاط للرياح على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم.. القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

درجات الحرارة اليوم.. الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة اليوم.. مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

درجات الحرارة اليوم.. سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة اليوم.. قنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

درجات الحرارة اليوم.. أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة