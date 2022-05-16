الدوري الإنجليزي.. تعرف على موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية، موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة في الدوري الانجليزي، حيث تحرص بوابة الفجر الإلكترونية دائما على تقديم لمتابعيها الكرام المهتمين بتفاصيل المباريات المصرية والأوروبية، كافة التفاصيل المتعلقة بجميع المباريات، وعن موعد المباراة إليكم التفاصيل:

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي، في إطار الجولات الحاسمة من بطولة “البريميرليج”.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون، في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية.

مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. القنوت الناقلة

وتذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون عبر شاشة قنوات beIN Sports 1 HD Premium، كما تذاع عبر beIN Sports HD 1 English وbeIN Sports Connect وSky Sports Main Event UK.

ترتيب ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

ويدخل ليفربول المباراة أمام ساوثهامبتون، ولا بديل أمامه سوى الانتصار وتحقيق الثلاث نقاط، للاستمرار والمنافسة على لقب لدوري الإنجليزي، حيث يحتل الريدز المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 86 نقطة، بعد مانشستر سيتي في الصدارة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الخامس عشر، برصيد 40 نقطة.

ويحرص فريق لفربول على المنافسة، والحصول على 3 نقاط للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي من أجل مواصلة الحفاظ على فرص استمراره في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الرمق الأخير.