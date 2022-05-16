"أوبر" ترفع أسعار خدماتها.. تعرف على الأسعار الجديدة

وقالت الشركة إنه كان عليها مراجعة أسعار الخدمات مع ارتفاع سعر البنزين على السائقين.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس لتكون بداية الرحلة 8.5 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 2.9 جنيه مقابل 2.8 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 50 قرشًا مقابل 42 قرشًا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 14 جنيهًا مقابل 13 جنيهًا قبل الزيادة.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver لتكون بداية الرحلة عند 7.25 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو إلى 2.38 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشًا مقابل 38 قرشًا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيهًا مقابل 10 جنيهات.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس في الإسكندرية لتكون بداية الرحلة 8.30 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 3 جنيهات مقابل 2.9 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشًا مقابل 40 قرشًا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 12 جنيهًا مقابل 11 جنيهًا قبل الزيادة.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver بالإسكندرية لتكون بداية الرحلة عند 7.10 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو إلى 2.55 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 38 قرشًا مقابل 34 قرشًا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيهًا مقابل 11 جنيها.

وفي أبريل الماضي رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، لتصبح هذه الزيادة هي الخامسة على التوالي.