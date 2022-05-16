توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى 9% في شهر أبريل



توقعات الخبراء بشأن أرقام التضخم المنتظر صدورها هذا الأسبوع تظهر ارتفاعا إلى 9.1 في المئة في شهر أبريل بعد أن سجلت 7% في شهر مارس الماضي.

وإذ تحققت هذه التوقعات فأن مؤشر أسعار المستهلك ستكون عند أعلى مستوى له منذ عام 1990، عندما كانت المملكة المتحدة تكافح مع واحدة من أسوأ فترات الركود العقاري والركود الكامل.

وبحسب الخبراء في أيه إن جي فان هذا الارتفاع في التضخم يعكس قفزة بنسبة 54 في المئة في فواتير الغاز والكهرباء المنزلية.

وتوقع بنك إنجلترا ارتفاع التضخم إلى أكثر من 10% بعد فصل الصيف.

في حين أشار معهد دراسات التوظيف أن ضيق سوق العمل سيبقي نمو الأجور قويًا.

وأن المملكة المتحدة لديها مستويات قياسية من الوظائف الشاغرة ونسبة متزايدة من الموظفين الذين ينتقلون لوظائف أخرى مما يجعل من الصعب على أصحاب العمل ملء الوظائف الشاغرة.