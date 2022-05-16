توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى 9% في شهر أبريل

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


توقعات الخبراء بشأن أرقام التضخم المنتظر صدورها هذا الأسبوع تظهر ارتفاعا إلى 9.1 في المئة في شهر أبريل بعد أن سجلت 7% في شهر مارس الماضي.

وإذ تحققت هذه التوقعات فأن مؤشر أسعار المستهلك ستكون عند أعلى مستوى له منذ عام  1990، عندما كانت المملكة المتحدة تكافح مع واحدة من أسوأ فترات الركود العقاري والركود الكامل.

وبحسب الخبراء في أيه إن جي فان هذا الارتفاع في التضخم يعكس قفزة بنسبة 54 في المئة في فواتير الغاز والكهرباء المنزلية.

وتوقع بنك إنجلترا ارتفاع التضخم إلى أكثر من 10% بعد فصل الصيف.

في حين أشار معهد دراسات التوظيف أن ضيق سوق العمل سيبقي نمو الأجور قويًا.

وأن المملكة المتحدة لديها مستويات قياسية من الوظائف الشاغرة ونسبة متزايدة من الموظفين الذين ينتقلون لوظائف أخرى مما يجعل من الصعب على أصحاب العمل ملء الوظائف الشاغرة.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

صراع تركي للتعاقد مع نجم الزمالك

بعد دي يونج.. تشافي يفتح الباب أمام رحيل لاعب جديد عن برشلونة

الأهلي يحاول إقناع لاعب الفريق بالخروج للإعارة وعدم الرحيل نهائيًا

رابطة الأندية تعلن عن مباريات الأهلي في بطولة الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

عاجل.. موقف محمد صلاح من المشاركة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

جدول مباريات كأس مصر للنسختين الماضية والحالية

تفاصيل عقد كيليان مبابي الجديد مع ريال مدريد