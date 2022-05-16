تصدير 4500 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش البحري



أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش، إذ وصلت إلى الميناء السفينة "LADY SUHA" القادمة من قبرص، والتى ترفع علم سان كيث ويبلغ طولها 94.4 متر والغاطس 6.5 متر، وذلك لشحن 4500 طن ملح إلى لبنان.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين أن هذه السفينة تعتبر الـ29 التي تدخل الميناء منذ بداية هذا العام والـ18 من نوعها لتصدير الملح إلى الأسواق الخارجية، حيث يعتبر ميناء العريش المنفذ البحري لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج.

وأضافت أن ميناء العريش يشهد الآن عددا من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترا ليصبح إجمالي الأرصفة 1165 مترا وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 أمتار لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320 مترا.

وأوضحت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.. ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.