29.4 % انخفاض في عجز الميزان التجارى خلال فبرير



ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك انخفاضا كبيرا في قيمة العجز بالميزان التجاري خلال فبراير الماضي حيث بلغت 2.7 مليار دولار مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر عام 2021 بانخفاض 29.4%.

وأوضح الجهاز في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر فبراير 2022 اليوم الاثنين أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 41% لتبلغ 4.12 مليار دولار خلال فبراير الماضي مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من 2021.

وأضاف أن قيمة الصادرات ارتفعت نظرا لارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية بنسبة 76.8%، وبطاطس بنسبة 56.8%، وملابس جاهزة بنسبة 19.5% وأسمدة بنسبة 11.6%.

ولفت انخفاض إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع خلال فبراير وأهمها البرتقال الطازج بنسبة 31.0%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 11.7%، ومنتجات الألبان بنسبة 6.0% والسجاد والكليم بنسبة 4.3%.

وحول الواردات، أوضح الجهاز - في نشرته - ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 1.2% حيث بلغت 6.82 مليار دولار خلال فبراير الماضي مقابل 6.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك لارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 81.3%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 61.7%، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 38.8%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 33.7%.

وتابع أن قيمة واردات بعض السلع انخفضت خلال فبراير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها القمح بنسبة 48.4%، وسيارات الركوب بنسبة 38.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 11.0% والفول الصويا بنسبة 10.1%.