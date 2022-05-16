أسيوط: توريد 59 ألفا و916 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن الكميات الموردة من محصول القمح للشون والصوامع بلغت 59 ألفا و916 طنا و47 كيلوجراما منذ بدء التوريد وحتى اليوم، مشيدًا بإقبال المزراعين والموردين على عملية التوريد لـ 30 شونة وهنجرا وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان اليوم الاثنين، تذليل جميع العقبات وتسهيل عمليات توريد المحصول على المزارعين وتقديم كافة التسهيلات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، موضحًا أن كمية القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة المختلفة والمتوقع إنتاجه 403 آلاف طن من المحصول خلال الموسم الجاري مع الالتزام بضوابط التوريد.

يذكر أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق (تليجرام) رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.
 

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