ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة



أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن وغادره 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن في الميناء 25 سفينة.

وأضافت الهيئة - فى بيان اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21533 طن تشمل: 3165 طن ملح و2293 طن يوريا و7000 طن علف بنجر و7075 طن فوسفات و2000 طن كالسيوم فلورايد، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 43463 طنا تشمل: 530 طن ابلاكاش و14500 طن ذرة و7820 طن قمح و15387 طن خردة و5756 طن حديد و3688 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1168 طنا.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1368 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 43 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2851 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 40606 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 369282 طنا، بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 4679 شاحنة.