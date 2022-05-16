كفر الشيخ: توريد 136.6 ألف طن قمح حتى الآن



قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط إن إجمالي القمح المورد منذ بداية موسم التوريد بلغ 136 ألفا و600 طن حتى الآن في 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن المحافظة.

وأوضح مساعد وكيل الوزارة -في بيان اليوم/الاثنين/- أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين عماد عبد الغني حبيب لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

وأشار إلى انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.