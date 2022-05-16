10 % تراجع في صادرات مصر من الأثاث



أعلن المجلس التصديري للأثاث أن قيمة صادرات القطاع بلغت خلال الفترة "يناير- مارس" من العام الحالي نحو 68 مليون دولار مقارنة بنحو 76 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام الماضي بتراجع بلغ 10%.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس، اليوم الإثنين، تراجع صادرات القطاع خلال شهر مارس الماضي لتسجل ما قيمته 23 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2021 بتراجع بلغ 15%.

وحول أهم الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي، أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة، حيث استحوذت على 27.9% من إجمالي الصادرات بما قيمته 19 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع بلغت نسبته 5%، تلاها الإمارات العربية المتحدة، والتي استحوذت على 8.8% من إجمالي الصادرات بما قيمته 7 ملايين دولار مقابل 10 ملايين دولار بتراجع بلغت نسبته 30%، واحتل العراق المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 6 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 33.3%.

وأضاف احتل السودان المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 4 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار بانخفاض بلغ 33.3%، تلاها سلطنة عمان بما قيمته 4 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار، وفي المرتبة السادسة الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 3 ملايين دولار وهو نفس مستواها في 2021، تلاها فلسطين بما قيمته 3 ملايين دولار، وفي المرتبة الثامنة ليبيا بما قيمته 3 ملايين دولار، تلاها إيطاليا بنحو مليون دولار، ثم هولندا بما قيمته مليون دولار، وسجلت صادرات الأثاث إلى باقي دول العالم ما قيمته 16 مليون دولار.

