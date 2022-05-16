19 % ارتفاع بصادرات مصر من الأدوية والصناعات الطبية في الربع الأول



ارتفعت صادرات مصر من "الأدوية والصناعات الطبية" بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من 2022 لتسجل ما قيمته 209 ملايين دولار مقارنة بنحو 175 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن القطاع يمثل نحو 2،3% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال أول 3 أشهر من العام الجاري والتي بلغت 9،176 مليار دولار.

ونمت صادرات "مستحضرات التجميل" بنسبة 35.3% خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 134 مليون دولار في مقابل 99 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وزادت صادرات "المستلزمات الطبية" بنحو 23،8% خلال الفترة من "يناير-مارس 2022" لتبلغ ما قيمته 26 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار في نفس الفترة من 2021.

وانخفضت صادرات الأدوية خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2022 بنسبة 11% لتسجل ما قيمته 49 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار في نفس الفترة من 2021.

من جانبه، توقع رئيس المجلس التصديري الدكتور ماجد جورج تحقيق قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية نموا بما لا يقل عن 30% سنويا كنتيجة طبيعية لدخول الأدوية ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، والذي يعتبر بشكله الحالي أحد أهم برامج تنمية الصادرات للقطاعات المختلفة.

وأضاف جورج أن انضمام الأدوية للبرنامج الجديد لدعم الصادرات من شأنه إعطاء دفعة قوية لصادرات المجلس من هذا القطاع خلال العامين المقبلين، موضحا أنه من المستهدف تحقيق صادرات أدوية بما يتراوح بين 390-400 مليون دولار خلال العام المقبل. وأشار إلى أن وجود دعم لتسجيل الأدوية بنسبة 50% سيساهم في إحداث طفرة وكذلك زيادة عدد المصدرين خاصة من الشركات الصغيرة خاصة وأن تكلفة التسجيل تبدأ مما لا يقل عن 50 ألف دولار وتصل إلى نصف أو مليون دولار، وهو ما كان يمثل عائقا أمام توسيع قاعدة المصدرين.