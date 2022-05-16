إشهار جمعية الأردن والبوسنة للصداقة والأعمال

أُشهرت في البوسنة، جمعية الأردن والبوسنة للصداقة والأعمال برئاسة أنس نيروخ، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة البوسنية ومستثمرين من كلا البلدين، وغرفة صناعة عمان والجمعية البحرينية البوسنية للأعمال.



وقال نيروخ في بيان، اليوم الاثنين، إن الجمعية تهدف لبناء روابط بين المستثمرين في الأردن ونظرائهم في البوسنة، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.



وأكد عقب مشاركته مع الوفد الأردني في منتدى سراييفو للأعمال 2022، أهمية متابعة المنجزات المكتسبة من المنتدى وما سيتبعها من زيارات لتعميق العلاقة والاستفادة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشاد نيروخ بالمشاركة الفاعلة لغرفة صناعة عمان في المنتدى، مبينًا حجم الاستحسان الذي لاقته كلمة أمين سر مجلس الغرفة تميم القصراوي كمتحدث رئيسي في المنتدى عن أهمية القطاع الصناعي في الأردن والفرص الممكنة للاستفادة منها لكلا البلدين.