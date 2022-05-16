29 % ارتفاع في حجم التداول العقاري في الأردن بنهاية الثلث الأول

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع حجم التداول في سوق العقار في الأردن بنسبة 29 بالمئة لنهاية الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 إلى1.727 مليار دينار.


وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري في المملكة، الذي أصدرته دائرة الأراضي اليوم الاثنين، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 39 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلغ نحو 77 مليون دينار.


واظهر التقرير، انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبة 2 بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 8 بالمئة، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.


وعلى المستوى الشهري، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أبريل نيسان من العام الحالي بنسبة بلغت 1 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، ليبلغ 313 مليون دينار.


وسجلت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت 9 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 لتبلغ قرابة 13.8 مليون دينار.

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