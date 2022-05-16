الناتج الصناعي للصين ينكمش 2.9 % في ابريل خلافا للتوقعات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انكمش الناتج الصناعي للصين في ابريل بنسبة 2.9 % سنويًا وهو ما يخالف توقعات المحللين الذين توقعوا نموه بنسبة 0.4 % بعد انكماشه بنسبة 5% خلال مارس.


وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم أن مبيعات التجزئة تراجعت خلال أبريل بنسبة 110.1 %، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 6.1 % فقط بعد تراجع بنسبة 3.5 % خلال مارس.


في الوقت نفسه زاد الإنفاق على الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الشهر الماضي بنسبة 6.8 % سنويًا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 7%  بعد زيادة بنسبة 9.3 % خلال الشهر السابق.

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