بورصة البحرين تنظم الحفل الختامي لبرنامج المستثمر الذكي

اختتم برنامج المستثمر الذكي، الذي تنظمه بورصة البحرين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين في مقر البورصة، بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين.



وتضمن برنامج المستثمر الذكي لهذا العام تحدٍ وطني للطلبة المشاركين في برنامج المستثمر الذكي للعام 2021-2022 بهدف تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على الاستفادة مما تعلموه خلال البرنامج.



وتضمن التحدي تصفيات من ثلاثة مراحل لاختيار ثلاثة فرق فائزة من أصل أكثر من 34 فريقا، حيث تضمنت المرحلة الأولى مشاركة الطلبة بمقاطع فيديو قصيرة حول مجموعة من المفاهيم التي تم تناولها خلال البرنامج، في حين تضمنت المرحلة الثانية أنشطة تفاعلية حول بورصة البحرين وسوق الأسهم، وتضمنت المرحلة النهائية عرضا تقديميا حول الخطة الاستثمارية الذكية.



واحتل المراكز الثلاثة الأولى مدارس المعارف الحديثة في المركز الأول، ومدرسة مريم بنت عمران في المركز الثاني ومدرسة الحكمة الدولية في المركز الثالث، وفازت مدرسة عالي الابتدائية للبنين ومدرسة الفارابي الابتدائية للبنين ومدرسة المستقبل الابتدائية للبنات بأفضل فيديو في المرحلة الأولى من المسابقة.



وتعليقًا على النجاح الباهر الذي حققته المسابقة، قالت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، "تماشيًا مع مهمتنا المتمثلة في دعم الجيل المقبل من قادة الأعمال في البحرين، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والموارد والفرص ليتميزوا في عملهم المستقبلي، تفخر مؤسسة إنجاز البحرين بشراكتها مع بورصة البحرين لدفع هذا البرنامج إلى الأمام".



وأضافت سموها "مع نجاح البرنامج وانتشاره الكبير، وجد العديد من الطلاب فرصة فعالة مبنية على القيم لتعلم سيناريوهات من العالم الحقيقي، وتعزيز عقلية ريادة الأعمال، ومحو الأمية المالية، وذلك بتوجيه من الخبراء في هذا المجال".



من جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة "نفخر في بورصة البحرين لدعمنا هذه المبادرة والتي تهدف إلى نشر الوعي حول الدور الحيوي الذي تلعبه البورصات في بناء أساسيات الثقافة المالية والاستقرار المالي لدى الطلبة في مراحل مبكرة، حيث إنه وعبر تمكين الطلبة من خلال تطوير المفاهيم الأساسية للأسواق المالية، يمكن للبورصات لعب دور حيوي لتعزيز الثقافة المالية وحماية المستثمر على المدى البعيد".



وأضاف الشيخ خليفة بقوله: "توفر بورصة البحرين حزمة من البرامج التوعوية والثقافة المالية، بدءًا من المرحلة الابتدائية عبر برنامج المستثمر الذكي الذي يعقد بالتعاون مع إنجاز البحرين، مرورًا ببرنامج تحدي التداول الاستثماري "تريدكويست" وأكاديمية الاستثمار بالتعاون مع معهد BIBF بالإضافة إلى فعاليات توعوية أخرى والتي تتضمن قرع الجرس للتوعية المالية وأسبوع المال العالمي، حيث تشكل هذه البرامج جزءا من جهودنا المتضافرة لدمج مفاهيم التوعية المالية بمشاركة أكثر من 6800 مشارك في مختلف برامجنا التوعوية في 2021".



وتهدف مسابقة المستثمر الذكي إلى تعزيز الروح التنافسية بين المشاركين، كما تعمل على دعم الشباب في المملكة وإكسابهم فهم أفضل لمبادئ البرنامج، إلى جانب إشراك الشركاء والجهات ذات العلاقة. ويعكس برنامج المستثمر الذكي الجهود الاستراتيجية لبورصة البحرين لتعزيز الوعي الاستثماري من خلال توفير مزيج من الوعي المالي والمعرفة والمهارات والمواقف والسلوكيات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق الرفاهية المالية في نهاية المطاف عبر مختلف الفئات العمرية داخل مملكة البحرين.



ويعد برنامج المستثمر الذكي برنامجًا وطنيًا أُطلق في العام 2018 بالتعاون مع إنجاز البحرين بهدف تزويد الطلاب بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي الذكي للمستقبل من خلال أنشطة تفاعلية لاتخاذ قرارات مالية سليمة. وقد أقيم برنامج المستثمر الذكي في نسخته للعام الدراسي 2021-2022 بشكل افتراضي وحضوري بمشاركة سبعة آلاف طالب وطالبة.



كما حضر اختتام البرنامج الأستاذة لطيفة البونوظة، الوكيل المساعد للتعليم، والأستاذة لولوة غسان المهنا مدير إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، وممثلون من إنجاز البحرين، ومدراء ومنسقو المدارس والطلبة الفائزون.