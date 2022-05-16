إيرادات السعودية غير النفطية ترتفع 7% مدعومة بتحسن الأنشطة الاقتصادية

بلغ إجمالي إيرادات ميزانية المملكة العربية السعودية للربع الأول من العام الجاري 277،959 مليون ريال، مسجلا ارتفاعًا عن الربع الأول من العام الماضي، والذي بلغ 204،761 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 36%.



وقالت وزارة المالية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام الجاري بلغت 94،260 مليون ريال، مسجلةً ارتفاعًا مقارنةً بالربع الأول من العام السابق، والذي بلغ نحو 88،185 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 7%، نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي.



وأضافت أن الإيرادات النفطية بلغت خلال الربع الأول 183،699 مليون ريال مسجلةً ارتفاعًا مقارنةً بالربع الأول للعام السابق، والذي بلغ 116،576 مليون ريال، حيث ارتفعت بنسبة 58% مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط.



وأوضحت أن إجمالي المصروفات للربع الأول بلغ 220،467 مليون ريال مسجلا ارتفاعًا مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، والذي بلغ 212،204 ملايين ريال.