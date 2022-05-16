عاصفة ترابية توقف العمليات البحرية في الموانئ العراقية

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق اليوم الإثنين 16 مايو أيار توقف كافة العمليات البحرية في موانئها لسوء الأحوال الجوية.

ويعد ميناء البصرة ضمن الموانئ التي شهدت تعليق العمليات، لكن البيانات أكدت أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت صادرات النفط قد تأثرت في ميناء البصرة النفطي أم لا.

وقال المتحدث الإعلامي لشركة موانئ البصرة إن موانئ البصرة أوقفت العمليات البحرية في الإرساء والمغادرة للسفن القادمة، على أن يتم استئناف حركة العمل بصورة طبيعية بعد انتهاء العاصفة الترابية.

وكانت أوبك وافقت الأسبوع الماضي على زيادة حصة العراق إلى 4.5 مليون برميل يوميًا بدءًا من يونيو حزيران المقبل.