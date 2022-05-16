السعودية: تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة سيتيح مليون برميل يوميًا من النفط للتصدير

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تخطط لإنتاج نحو 13.2 إلى نحو 13.4 مليون برميل يوميًا، وفقا لما سنفعله في المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027.

وأضاف بن سلمان أن الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران لأن الموارد هناك تعتبر مصلحة مشتركة للبلدين، مشيرًا إلى أن هناك تحركات لتطوير حقل الدرة للغاز.

من جهة أخرى، قال الوزير إن طاقة التكرير للنفط حاليًا لا تكافئ الطلب، مؤكدًا على ضرورة تشجيع صناع السياسة للإعلان عن وجود حاجة للاستثمار في النفط والغاز.

وقال عبدالعزيز بن سلمان إن التحول في إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محليًا سيتيح نحو مليون برميل يوميا من النفط للتصدير.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن السعودية لا تخطط لتصدير الميثان، مؤكدًا أن كل الإنتاج سيتم استخدامه محليًا.