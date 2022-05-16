المركزي الروسي يرفع سقف تحويلات الأفراد للخارج

رفع المركزي الروسي سقف تحويلات الأفراد للعملات الأجنبية إلى الخارج بمقدار 40 ألف دولار شهريًا.

وقال المركزي الروسي في بيان اليوم الإثنين 16 مايو أيار إن السكان الروس والمقيمين من الدول الصديقة سيتمكنون من تحويل العملات الأجنبية للخارج بما يعادل 50 ألف دولار شهريًا، مقارنة بالحد الأقصى السابق عند 10 آلاف دولار شهريًا.

وأوضح البيان أن المقيمين من الدول غير الصديقة سيتمكنون الآن من إرسال عملات أجنبية للخارج بما يعادل قيمة رواتبهم أو دخولهم من الخدمات التي يقدمونها دون حاجة إلى فتح حسابات مما يعني إلغاء الحد الأقصى السابق الذي يصل إلى عشرة آلاف دولار شهريًا.