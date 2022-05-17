أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-5-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت أمس بنحو كبير بقيمة تراوحت بين ٤٠ إلى ٤٥ جنيه للجرام، مع الهبوط القوي في سعر الذهب عالميا واستقرار اسعار الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب عيار ٢١: ١٠٨٠ جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: ١٢٢٩ جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: ٩٢١ جنيه

سعر الجنيه الذهب ٨٦٠٠ جنيه

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الأسعار العالمية للمعدن الأصفر انخفضت من 1850 دولار لـ1800 دولار بالنسبة للأوقية، مما أدى لانخفاض عيار 21 لـ1080 جنيه، ولكن في المجمل الذهب حقق ارتفاعات قوية جدًا حيث كان سعر الذهب منذ شهرين 880 جنيه فقط، وهذا يعني أن ارتفاعات الذهب ما زالت قوية.

وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الحديث على توقف سوق الذهب أمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا على الجنيهات الذهب والسبائك، خاصة أن المعدن الأصفر يعدن ملاذًا آمنًا للاستثمار.

ولفت إلى أن مصر من الدول التي اهتمت برفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب حيث قام البنك المركزي برفع الاحتياطي من المعدن الاصفر بنسبة 44 طنًا، وهذا من شأنه أن يزيد من قوة العملة الوطنية.

وأشار إلى أن اقتناء الذهب في أي وقت مكسب، معقبًا: "مفيش حد اشترى ذهب على المدى القصير أو الطويل وزعل، الذهب عمره ما زعل حد".

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير كانون الثاني، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1797.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير كانون الثاني مسجلة 1786.60 دولار للأوقية.

وفي يوم الجمعة، شهد المعدن الأصفر خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

وعزز الدولار الأميركي مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

ورفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة في فترة الجائحة في مارس آذار بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا من التضخم، فهو حساس لزيادة أسعار الفائدة الأميركية على المدى القصير ولزيادة عائدات السندات إذ يزيد العاملان من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 21.02 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 934.16 دولار للأونصة.

وهبط البلاديوم 1.3% إلى 1918.59 دولار للأونصة.