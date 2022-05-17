أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17-5-2022

استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات ليسجل في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سعر18.28 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.29 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.25 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم تراجعا ما بين 9 و21 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة. وسجلت العملة الأوروبية " اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر تراجعا، لتصبح 18.92 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية تراجعا، لتصبح 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 18.98 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع. كما شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجعا نسبيا في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الاسترليني اليوم تراجعا ليصبح 22.22 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الاسترليني في البنك التجاري تراجعا، ليصبح 22.23 جنيه للشراء و22.51 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني 22.26 جنيه للشراء و22.42 جنيه للبيع. وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءا، ليسجل اليوم 4.87 جنيه للشراء و4.88 جنيه للبيع. وشهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تباينا ما بين الشراء والبيع، ليسجل اليوم 57.28 جنيه للشراء و59.77 جنيه للبيع.

وشهد الدرهم الإماراتي هدوءا، وسجل اليوم 4.97 جنيه للشراء و5.99 جنيه للبيع.