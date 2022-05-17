عارضة أزياء شهيرة قد تنقذ جوني ديب!

ما زالت محاكمة أمبر هيرد وجوني ديب المثيرة للجدل مستمرة، مع كشف حقائق ومعلومات جديدة وصادمة يومًا بعد يوم بشأن الطليقين.

وفي آخر تطورات هذا الشأن، أعرب محامو جوني ديب عن سعادتهم عندما ذكرت آمبر هيرد فجأة اسم عارضة الأزياء البريطانية كيت موس خلال شهادتها الأسبوع الماضي، لأن ذلك سيساعدهم في قضيتهم.

فقد أكد مصدر مقرب من ديب، أن لفتة المحامي بنيامين تشيو في قاعة المحكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا كانت بمثابة "إقرار احتفالي"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا بوست".

وقال المصدر إن ذكر واقعة موس ستساعدنا في القضية، لتبديد شائعة مفادها أن ديب دفع عارضة الأزياء البريطانية إلى أسفل سلسلة من السلالم، وبالتالي احضارها كشاهدة في المحاكمة.

وكانت هيرد أخبرت هيئة المحلفين عن معركة في مارس 2015 وجهت فيها لكمة للنجم الأميركي في وجهه خوفًا من أن يدفع شقيقتها ويتني إلى أسفل سلم، مضيفة أنها فكرت "على الفور" في "كيت موس والسلالم".

وزعمت بطلة "أكوامان" خلال شهادتها، أن زوجها السابق دفع ذات مرة صديقته السابقة عارضة الأزياء البريطانية إلى أسفل السلالم عندما تواعد الاثنان في التسعينيات.

يذكر أن موس وديب كانا يتواعدان بين عامي 1994 و1998.