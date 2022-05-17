تعرف على تفاصيل جنازة والد ضياء عبد الخالق

توفى اليوم، عبد الخالق حسن محمد سليم، والد الفنان ضياء عبد الخالق، وأعلن عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

ويشيع ضياء عبد الخالق، جثمانه والده، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمة بطريق الأوتوستراد، ودفنه بمقابر الأسرة.

ونعى والده قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى اليوم والدى الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم".

وكانت والدة الفنان ضياء عبد الخالق توفيت فى شهر أغسطس الماضى، وتم دفنها فى مقابر الأسرة بمنطقة البساتين، حسبما صرح "عبد الخالق" لـ "اليوم السابع"، حيث ترك ضياء عبد الخالق بروفات مسرحية "زقاق المدق" من أجل تشييع جثمان والدته على أن يعود مرة أخرى لاستكمال البروفات بعد فترة الحداد.