تعرف على تفاصيل جنازة والد ضياء عبد الخالق

الفجر الفني
ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق
Advertisements

توفى اليوم، عبد الخالق حسن محمد سليم، والد الفنان ضياء عبد الخالق، وأعلن عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

 

ويشيع ضياء عبد الخالق، جثمانه والده، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمة بطريق الأوتوستراد، ودفنه بمقابر الأسرة.

 

ونعى والده قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى اليوم والدى الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم".

 

وكانت والدة الفنان ضياء عبد الخالق توفيت فى شهر أغسطس الماضى، وتم دفنها فى مقابر الأسرة بمنطقة البساتين، حسبما صرح "عبد الخالق" لـ "اليوم السابع"، حيث ترك ضياء عبد الخالق بروفات مسرحية "زقاق المدق" من أجل تشييع جثمان والدته على أن يعود مرة أخرى لاستكمال البروفات بعد فترة الحداد.

ضياء عبد الخالق تشيع جنازة وفاة
Advertisements

الأكثر قراءة

أول المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتي غينيا وإثيوبيا

مجلس الأهلي قاوم رغبة الخطيب بالانسحاب من نهائي إفريقيا.. طالع التفاصيل

مفاجأة كبرى.. الخطيب اقترح الانسحاب من نهائي أبطال إفريقيا

صفقة من العيار الثقيل تقترب من الأهلي

الأهلي يزاحم الزمالك للتعاقد مع صفقة كبرى

الأهلي يحاول إقناع لاعب الفريق بالخروج للإعارة وعدم الرحيل نهائيًا

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

إيهاب جلال يوافق على مواجهة كوريا الجنوبية