عزيز الشافعي: "يا بتاع النعناع" جاءت بالصدفة

الفجر الفني
الشافعي
الشافعي
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كشف الملحن والشاعر عزيز الشافعي، عن بداياته في عالم الغناء حيث قال: "الدراسة بتاعتى كانت هندسة بعيدا عن المزيكا، لكني أحببت المزيكا أثناء دراستي، واشتغلت مع العديد من الشعراء الغنائيين المتميزين مثل أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تريو" المذاع على نغم إف إم:  "بحب الكتابة مع التلحين مثل تجاربي في أغنيات (تعالى أدلعك) لبهاء سلطان، و(حتة تانية) لروبى.

 

 وقال إن فكرة أغنية (يا بتاع النعناع) جاءت صدفة، وكان أول البوم لمصطفى حجاج وذهبت لهانى محروس وسمعته جزء من الأغنية، وبقت تريند من أول ظهورها، وبالنسبة.

 

 

لعودة روبى بأغنية (حتة تانية) كانت قوية، والمنتج وليد منصور أخذ القرار سريعا بالموافقة على الأغنية ووصلت لنسبة مشاهدة عالية فور نزولها.

 

الملحن عزيز الشافعي منوعات
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