هذا ما قاله أسامة المسلم عن تحويل روايته "بساتين عربستان" إلى مسلسل

كشفت تقارير صحفية عن تحويل العمل الروائي "بساتين عربستان" إلى ز سعودي مقتبس من هذه الرواية ومن المتوقع عرضه في عام 2023، عبر قناة "أم بي سي" كما من المتوقع تصويره في مدينة "نيوم".

وأشار الروائي أسامة المسلم "د في تصريحات صحفية إلى أن المسلسل عبارة عن سلسلة فنتازيا مكونة من 6 أجزاء بدأت في 2015م، إذ أن قراءها عاصروها لمدة 8 سنوات تقريبا، مبينا أن هناك أجيالا تعاقبت على هذه الرواية التي قرأها مئات الألوف في العالم العربي والخليج والسعودية.

وأضاف أن كثيرا منهم يعرفون تفاصيل الرواية ويتمنون أن تتحول إلى عمل تلفزيوني أو سينمائي.

وذكر المسلم أنه لم يكن يسعى لذلك رغم سعادته، وان تركيزه الأكبر على جودة الكتابة، مبينا أنه وبعد ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية جاءته عروض من شركات مشهورة لتوقيع عقود مبدئية، إلا أن ظروف كورونا غيرت بعض الأمور وأنه حصل على عرض من "أم بي سي" ليحقق أمنيته في أن يتم إنتاج العمل عربيا سعوديا.