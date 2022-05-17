المصريون فى بريطانيا يرحبون بمفتى الديار المصرية

عربي ودولي
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
Advertisements

نظم أعضاء المجلس المصري في بريطانيا استقبالا شعبيًا كبير لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أثناء زيارته للبرلمان تلبية لدعوة المجموعة البريطانية المصرية بمجلس العموم البريطانى والتى اسسها ويشرف عليها الدكتور سمير تكلا.
حضر لقاء اليوم الذى رأسه اللورد جوناسون لود، نخبة من اللوردات مثل اللورد مارازفورد واللورد ستون واعضاء البرلمان البريطانى والقنصل العام السفير طارق يوسف والقنصل محمد رأفت وملحق الدفاع اللواء احمد المشرفى ورؤساء المكاتب ومندوب عن الكنيسة الانجليزية وممثلى هيئات اسلامية وحقوقية

بناء جسور التعاون والتفاهم

كان عنوان الكلمة التي ألقاها اليوم فضيلة مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام في مجلس العموم البريطاني. ألقي فضيلته الكلمة باللغة العربية وقام بترجمتها إلى الإنجليزية الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية

تكلم فضيلة المفتي عن وجوب رفض فكرة صراع الحضارات والدعوة إلى التفاهم في الكثير من القواسم المشتركة، والتمسك بالمبادئ الإنسانية الجليلة التي يحث عليها الاسلام.
لقد انشأ الاسلام حضارة انسانية تضمنت العلوم والفلسفة والفكر، وتعاطت مع الحضارات الأخرى الفارسية والهندية والصينية واليونانية.
 

فالاسلام يشجع على العلم ولا يضع العقبات أمامه ويدعو للحوار العقلاني والموضوعية السليمة. ورفض الاستبداد بالرأي.
 

كما تحدث المفتي عن دور المرأة الفعال والإيجابي في الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.


وتحدث عن ظاهرة الأشخاص غير المتخصصين الذين يدعون الإمامة والمرجعية الدينية وخطر ذلك على الدين من تلبيس في الأمور
 

وقال فضيلته إن الاسلام يدعو إلى حرية العقيدة وحرية التعبير للجميع، مسلمين وغير مسلمين، فلا اكراه في الدين.


لاقى الخطاب، الذي ألقاه فضيلته بهدوء ووضوح تام، إعجاب واستحسان جميع الحضور وتلقى العديد من الأسئلة التي أجاب عليها في جو من الود التفاهم والمحبة.

B166E6F5-3BFA-4B7F-A365-E14C7E008E56
B166E6F5-3BFA-4B7F-A365-E14C7E008E56
مفتي الجمهورية تخصص مفتي الديار المصرية البرلمان البريطاني جمهوري مكاتب مجلس العموم الانجليزية إنساني صلى الله عليه وسلم المرج مجلس رجم بريطانية البرلمان فارس الرسول صلي الله عليه وسلم يوم الو تعب أسس رأس لغة
Advertisements

الأكثر قراءة

تشواميني يعلق على إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد

ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع مبابي والإعلان خلال أيام قليلة

تين هاج يحسم مصير كريستيانو في مان يونايتد

الزمالك يسعى لعقد صفقة تبادلية مع بيراميدز للحصول على خدمات رمضان صبحي

جولة حسم اللقب.. موعد مبارة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

هذا ما قاله أسامة المسلم عن تحويل روايته "بساتين عربستان" إلى مسلسل

صفقة من العيار الثقيل تقترب من الأهلي

أول المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتي غينيا وإثيوبيا