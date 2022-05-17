المصريون فى بريطانيا يرحبون بمفتى الديار المصرية

نظم أعضاء المجلس المصري في بريطانيا استقبالا شعبيًا كبير لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أثناء زيارته للبرلمان تلبية لدعوة المجموعة البريطانية المصرية بمجلس العموم البريطانى والتى اسسها ويشرف عليها الدكتور سمير تكلا.

حضر لقاء اليوم الذى رأسه اللورد جوناسون لود، نخبة من اللوردات مثل اللورد مارازفورد واللورد ستون واعضاء البرلمان البريطانى والقنصل العام السفير طارق يوسف والقنصل محمد رأفت وملحق الدفاع اللواء احمد المشرفى ورؤساء المكاتب ومندوب عن الكنيسة الانجليزية وممثلى هيئات اسلامية وحقوقية

بناء جسور التعاون والتفاهم

كان عنوان الكلمة التي ألقاها اليوم فضيلة مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام في مجلس العموم البريطاني. ألقي فضيلته الكلمة باللغة العربية وقام بترجمتها إلى الإنجليزية الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية

تكلم فضيلة المفتي عن وجوب رفض فكرة صراع الحضارات والدعوة إلى التفاهم في الكثير من القواسم المشتركة، والتمسك بالمبادئ الإنسانية الجليلة التي يحث عليها الاسلام.

لقد انشأ الاسلام حضارة انسانية تضمنت العلوم والفلسفة والفكر، وتعاطت مع الحضارات الأخرى الفارسية والهندية والصينية واليونانية.



فالاسلام يشجع على العلم ولا يضع العقبات أمامه ويدعو للحوار العقلاني والموضوعية السليمة. ورفض الاستبداد بالرأي.



كما تحدث المفتي عن دور المرأة الفعال والإيجابي في الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.



وتحدث عن ظاهرة الأشخاص غير المتخصصين الذين يدعون الإمامة والمرجعية الدينية وخطر ذلك على الدين من تلبيس في الأمور



وقال فضيلته إن الاسلام يدعو إلى حرية العقيدة وحرية التعبير للجميع، مسلمين وغير مسلمين، فلا اكراه في الدين.



لاقى الخطاب، الذي ألقاه فضيلته بهدوء ووضوح تام، إعجاب واستحسان جميع الحضور وتلقى العديد من الأسئلة التي أجاب عليها في جو من الود التفاهم والمحبة.