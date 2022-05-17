عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده

الفجر الفني
عادل إمام
عادل إمام
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يحتفل اليوم الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82 حيث أنه مواليد 17 مايو 1945.

 

يُعَد الزعيم أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968). 

 

بدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم لغاية الآن 126 فيلمًا و16 مسلسلًا و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة (1973).

عادل إمام عيد ميلاد الزعيم
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