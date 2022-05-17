هالة صدقي تكشف سبب غيابها عن الشاشة لمدة عامين

كشفت النجمة هالة صدقي، سبب غيابها عن الشاشة لمدة عامين قائلة: "كنت أعتذر عن عدم المشاركة في أعمال درامية رغبة مني في عدم تقديم أعمال تقل أهمية عما قدمت خلال السنوات الماضية في مسلسلات مثل ونوس وعفاريت عدلي علام وليه لا.

وأشارت في تصريحات صحفية، إنها اعتذرت أيضا عن تقديم مسلسلات الـ 10 حلقات، لأنهة غير مقتنعة بهذه النوعية من الدراما، فمستوى الفن في السابق كان أكثر تأثيرًا، بسبب قوة المحتوى، ووجود كتاب ومؤلفين كبار يمتلكون فكرا وثقافة كبيرة.

وأضافت: “بعكس هذه الأيام التي تكون فيها الأعمال الجيدة قليلة للغاية بشكل يفرض الكثير من التحديات على مهنة الفن والعاملين فيها”.