الأرصاد: طقس اليوم حار والعظمى بالقاهرة 30 درجة

قالت الأرصاد الجوية إن طقس اليوم حار والعظمى بالقاهرة 30 درجة، ويكون الطقس شديد الحررة على جنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء حار نهارا على الوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل في فترات الليل.

كما تتوقع الأرصاد الجوية في بيانها عن طقس اليوم، أنه يسود طقسا معتدلا على السواحل الشمالية ويكون لطيف في ساعات الليل المتأخرة.

وعن تفاصيل حالة الطقس إليكم التالي:

طقس حار نهارا على (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - جنوب سيناء - شمال الصعيد)

طقس معتدل نهارا على (السواحل الشمالية)

طقس شديد الحرارة على (جنوب الصعيد)

طقس لطيف ليلا على (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - شمال الصعيد)

طقس مائلا للبرودة على (السواحل الشمالية)

طقس معتدل على (جنوب سيناء - جنوب البلاد)



شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - السواحل الشمالية - مدن القناة - وسط سيناء)

نشاط رياح على (شمال الصعيد - جنوب الصعيد)



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وتوقعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في القاهرة اليوم الثلاثاء تسجل العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في الإسكندرية تسجل العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في مطروح تسجل العظمى نحو 24 درجة والصغرى 16 درجة.

وعن درجات الحرارة في سوهاج تسجل العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، فيما تصل أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.