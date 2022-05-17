سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 17-5-2022

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات اليوم فى البنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 18.24 للشراء، 18.30 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان مسجلا 18.26 للشراء، 18.32 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.23 جنيه للشراء.
 
18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.26 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.
 

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