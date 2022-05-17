أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-5-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 17-5-2022، بعد تراجعها بشكل كبير خلال تعاملات أمس، وبلغ الذهب عيار 21 نحو 1075 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم



عيار 18 يسجل 921 جنيها



عيار 21 يسجل 1075 جنيها



عيار 24 يسجل 1228 جنيها



الجنيه الذهب 8600 جنيه



سجلت أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع المنقضي هبوط بنحو 140 جنيها في الجرام، إذ تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1220 جنيها إلي 1080 جنيها للجرام، وذلك بفعل هبوط ملحوظ في الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب في مصر وتراجعت منذ الاثنين الماضي حتى الآن بهذه القيمة.



وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعا ب 140 جنيها تقريبا خلال الأسبوع المنقضي، بعد تسجيل الاسعار مستويات عالية وقياسه هذا الشهر، بعد صعود الدولار في السوق الموازي لكن عاد الانضباط إلي الأسعار جزئيا مع هبوط الدولار 17 قرش تقريبا هذا الأسبوع بعد صدور تعليمات بالعودة إلي مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية





وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1797.40 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير كانون الثاني مسجلة 1786.60 دولار للأوقية.





