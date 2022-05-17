أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في السوق المحلي

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن  اليوم الثلاثاء 17-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت، بعد تراجعها من مستوى 46 جنيها للمستهلك، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم 


الدواجن البلدى:  بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو:  بين 42-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 42- 43 جنيهًا للكيلو

البانيه: بين 80 - 85  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي: 60 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء: بين 31 و32 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيهات

كتكوت ساسو: 5.75_6  جنيه

 

أسعار البيض اليوم 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-56 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين  51-52 جنيها  للطبق،  أما سعر البيض البلدي بين 58-60 جنيها.

           
أسعار البط اليوم

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. توخيل يعلن رحيل صخرة تشيلسي وإنتقاله لبرشلونة

قرار ناري من موسيماني بشأن الراحلين عن الأهلي

الزمالك ينهي أولى صفقاته الصيفية بنجاح.. طالع التفاصيل

الجميع ينتظر.. موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

السياحة: خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن بيانات التسجيل في الحج

رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا يعلن رسميا خروجه من طرابلس حقنا للدماء

المؤسسات العالمية تستمر فى تثبيت الثقة الائتمانية لمصر (إنفوجراف)

تشواميني يعلق على إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد