أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-5-2022
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استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 17-5-2022، حيث حافظ أسعار عدد من أصناف الحضروات والفاكهة، على استقراره اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
أسعار الخضروات
الطماطم بين 5.5 و7.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.
الكوسة بين 2 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 4 و5 جنيهات.
الخيار الصوب بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة
الليمون البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.
الجوافة بين 4 جنيهات و12 جنيها.
الكنتالوب بين 3 جنيه و4.5 جنيهات.
الفراولة بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الخوخ البلدي العريشي بين 5.5 جنيه و13 جنيها.