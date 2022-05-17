أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-5-2022

الاقتصاد
الخضراوات- ارشيفية
الخضراوات- ارشيفية
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استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 17-5-2022، حيث حافظ أسعار عدد من أصناف الحضروات والفاكهة، على استقراره اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

 

أسعار الخضروات


الطماطم بين 5.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة


الليمون البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الجوافة بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 3 جنيه و4.5 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 5.5 جنيه و13 جنيها.

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