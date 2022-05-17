28 % تراجعًا بحيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية



كشفت بيانات رسمية تراجع حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية في مارس 2022 بنسبة 28.09% على أساس سنوي، بما يعادل 1.452 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة قطر من السندات في مارس الماضي 5.602 مليار دولار، مقابل 7.054 مليار دولار في نفس الشهر من 2021.

وشهريًا، انخفضت حيازة قطر بنسبة 1.86%، إذ كانت تبلغ في فبراير 2022 نحو 5.708 مليار دولار.

يذكر أن حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية جاءت جميعها من السندات طويلة الأجل.

وعلى المستوى العربي، واصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس 2022 بقيمة 115.5 مليار دولار، وتتبعها الكويت بـ46.8 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ45.6 مليار دولار.

وعالميًا، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.232 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.039 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ634.9 مليار دولار.

وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في مارس الماضي بنسبة 8.18% إلى 7.614 تريليون دولار، مقابل مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 7.038 تريليون دولار، رغم انخفاضها شهريًا بنحو 1.26%.

يذكر أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.