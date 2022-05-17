316.5 مليون دولار صادرات قطاع الطباعة والتغليف بالربع الأول من 2022



أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 316.5 مليون دولار مقابل 195.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع 62 %.

وأشار التقرير الشهرى للمجلس التصديري- حصل اليوم السابع على نسخه منه – إلى أن صادرات قطاع التغليق حققت قفزة كبيرة بنسبة 50 % لتسجل 185 مليون دولار بالربع الأول من 2022 مقابل 123.2 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وكشف المجلس، أن صادرات المنتجات الورقية حققت 141.2 مليون دولار بالربع الأول من العام الجارى، مقابل 78.3 مليون دولار بنسبة ارتفاع نحو 8 %.

وكشف المجلس التصديري، أن صادرات الكتب والمطبوعات شهدت تسجيل طفرة بنسبة 109 % لتسجل 11.5 مليون دولار مقابل 5.5 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي ذات السياق، أكد المهندس نديم الياس رئيس المجلس التصديري، أن العودة للعمل بمستندات التحصيل عند استيراد خامات الإنتاج ومستلزمات التصنيع والالآت والمعدات قرار صائب 100 % ويصب في صالح الصناعة الوطنية، ويجعل الأمور في القطاع الصناعى تعود لوضعها الطبيعي مما يدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات المائة مليار دولار صادرات

ووجه نديم الياس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهات العودة بمستندات التحصيل وكذلك لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونيفين جامع وزيرة التجارة، وذلك للمجهودات الكبيرة للارتقاء بالقطاع الصناعي، والذي يعتبر أحد أهم أدوات تحقيق معدلات النمو التي تنشدها الدولة كما أنه قطاع يوفر آلاف من فرص العمل بشكل سنوي.

وأكد نديم الياس، عزم الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا، وتضرر حركة التجارة العالمية وارتفاع خامات الإنتاج وتأثر سلاسل التوريد.