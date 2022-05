"مهارات التطوير الوظيفى".. ورشة عمل بجامعة بدر

أعلن الدكتور فريد محرم، عميد كلية الإدارة وعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر فى القاهرة، أن إدارة الكلية عقدت ورشتى عمل بالتعاون مع "كلية العلاج الطبيعى" بالجامعة تحت عنوان مهارات التطوير الوظيفى " Career Development Skills" ضمن الفاعليات التجهيزية للملتقى التوظيفى بجامعة بدر (2022)، برعاية الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى.

أضاف عميد كلية الإدارة وعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر فى القاهرة، أن الورشة الأولى بعنوان كيف تكتب ملفك "How to write Your CV"، والهدف من هذة الورشة إنطلاقًا من أهمية السيرة الذاتية كوسيلة للتعريف عن الشخصية؛ ولإعطاء فكرة عن كاتبها أمام الجهات الأخرى وهو ما يهم الباحثين عن العمل بشكل أساسى، وتعليم وتدريب الطلبة على كتابة سيرة ذاتية إحترافية؛ لتسويق قدراتهم ومهارتهم وخبراتهم لإقتحام سوق العمل بقوة والحصول على فرصة عمل متميزة بالتعاون مع الخبراء فى المجال وهما: "الدكتورة نهى عادل، والدكتورة ناريمان الخطيب".

فى ذات السياق، أشار الدكتور عدلى صبور، عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة بدر فى القاهرة، أن الورشة الثانية العلامة التجارية الشخصية "Personal Branding" والهدف منها تعليم الطلاب كيفية صناعة العلامة التجارية الشخصية "براند شخصى" على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى، بالتعاون مع الخبيرة فى المجال "الدكتورة سارة عبدالغنى".. لافتًا أن إدارة الجامعة تحرص على مشاركة جميع الطلاب للتعرف على متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى والتعرف على نشاط وعمل كبرى المستشفيات والشركات والبنوك ومتطلباتهم.

أوضح عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة بدر فى القاهرة، أن ملتقى التوظيف لجامعة بدر (2022) أحد الفاعليات الهامة؛ لرعاية الخريج والتسويق لمنتج تعليمى مميز تبذل فيه الجامعة جهدًا كبيرًا؛ لدعم خرجيها ودعم فكرة الإستثمار فى رأس المال البشرى الذى يمثل أهم داعم للاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.. مشيرًا أن ملتقى التوظيف لجامعة بدر بالقاهرة "BUC JOB FAIR 2022" من الفعاليات الهامة والذى يجمع تحت سقف واحد العديد من منظمات الأعمال من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة محلية ودولية، ويوفر الملتقى مجموعة من أفضل الطاقات البشرية من ذوى القدرات التنافسية العالية من مختلف التخصصات منها: "العلوم الطبية، العلوم الهندسية، علوم إدارة الأعمال، وغيرها من باقى العلوم".