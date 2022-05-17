عرض 16 ألف قطعة ملابس بمعرض "دكان الفرحة" بجامعة حلوان

أفتتحت اليوم فعاليات احتفالية صندوق #تحيا_مصر بجامعة حلوان التي نظمها الصندوق بالتعاون مع الجامعة تحت عنوان:"دكان الفرحة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية الشباب والموهوبين والمتفوقين، وأقيمت الفعاليات بحضور الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من السادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات والطلاب المتميزين بالجامعة، ا. طارق سيف الدين رئيس قطاع المشروعات، ا. نهال فاروق مدير العلاقات العامة.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن صندوق تحيا مصر والأنشطة والخدمات التي يقدمها من أجل حماية ورعاية المصريين والتعمير، فالصندوق كيان يجمع المصريين علي حب الخير لتوفير حياة كريمة للأنسان المصري والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية والتعليم والتدريب والدعم في أوقات الأزمات والكوارث وتقديم المبادرات الصحية وتوصيل الغذاء للمستحقين وتقديم برنامج أطفال بلا مأموي ليضرب المصريين مثال في التكافل والتضامن، لفتح أبواب الخير.

وقد افتتح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة الاحتفالية مرحبا بالسادة الضيوف من صندوق تحيا مصر مؤكدًا أن دكان الفرحة أحد أنشطة تحيا مصر لخدمة المجتمع بالتعاون مع جامعة حلوان من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي فالجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما فيها تمارس الانشطة لدعم الطلاب في كافة المجالات، وأوضح رئيس الجامعة أن الصندوق يشارك اليوم بمعرض متميز بمشاركة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في اطار مبادرة دكان الفرحة لخدمة ٤٠٠٠ طالب من الفئات الأولى بالرعاية منهم ٥٠٠ من ذوي الهمم وتم تجهيز نحو ١٦ الف قطعة ملابس.

وأعرب الدكتور حسام رفاعي عن سعادته بهذه الاحتفالية والمعرض الذي يعد ذو صلة وثيقة بقطاع التعليم والطلاب وهو داعم ومكمل للأنشطة المقامة بالجامعة مقدمًا الشكر لمسئولي صندوق تحيا مصر وجهودهم داعيا إلى أستمرار التعاون مع الصندوق في العديد من المجالات.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم عدد ٢٢ طالبا وطالبة من أوائل الطلاب والطلاب المتفوقين بالكليات، ثم تم تقديم مفاجأة صندوق تحيا مصر وإفتتاح المعرض لمبادرة "دكان الفرحة" لخدمة الطلاب الأولى بالرعاية ويتضمن المعرض مجموعة من الملابس والاحذية والاكسسوارات وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة (دكان الفرحة) التي تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس جديدة.

