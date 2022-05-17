غلق وتشميع 6 منشآت طبية مخالفة بالبحيرة (صور)

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جانب من الحملة
جانب من الحملة
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قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق  مع جهاز حماية المستهلك وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية ببدر بحملة مكبرة علي المنشآت الطبية لضبط المخالفين ومدى الإلتزام بالقوانين.

أسفرت الحملة عن المرور على ٢٥ منشأة طبية ومستشفي ومراكز طبية وعيادات ومعامل خاصة، حيث تم غلق وتشميع عدد ٦ منشآت طبية بالشمع الأحمر تدار دون ترخيص، وضبط عدد ٨ منشآت طبية خاصة تبين إدارتهم دون ترخيص ومخالفه إشتراطات الترخيص.

كما تم تسجيل عدد ٦ إنذارات مكافحة عدوي لعدد ٦ عيادات ومركز طبي، وتسجيل عدد ٥ إنذارات عماله غير مؤهلة لعدد ٥ عيادات أسنان وعلاج طبيعي.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تفتيشية

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الدیوان العام لمحافظة البحيرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة غلق وتشميع 6 منشآت طبية حماية المستهلك

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