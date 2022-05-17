ضبط 3 مخابز قاموا بتسجيل مبيعات وهمية بالبحيرة (صور)

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر، وبالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري بحملات تموينية مكثفة علي المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد 3 مخابز بلدية، قاموا باختراق النظام وإثبات مبيعات وهميه لعدد 23 ألف رغيف بما يعادل ٣٥ شيكارة دقيق، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تم ضبط ⁦ أحد السيارات وبها ماكينتين مخبز بلدى وعدد ١٥٣ بطاقه تموين خاصة بأحد المخابز، بشبراخيت لإثبات مبيعات وهميه دون إنتاج فعلي، وضبط ١١ كجم لحوم مفرومه وسردين ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وفى مركز أبو المطامير، تم تحرير محضر تجميع ٥٠ شيكارة كيماوي يوريا المدعم ٤٦% زنة الشيكارة ٥٠ كجم، وتحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط ٦ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ٢ كجم لحوم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبمركز أبو حمص تم ضبط ٥٠ عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مخبز تصرف في ٣٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومخبز بلدي توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق، وعدد ٣ مخابز بلديه قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تفتيشية

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